Тедеско снова выиграл, Месси разорвал «Сельту», Россия одолела Швецию по буллитам, Забит и Волков победили на UFC в Москве и другие новости утра

1. «Спартак» победил «Крылья» (самарцы доигрывали мяч вдевятером) и поднялся на 6-е место в РПЛ. Это первая домашняя победа команды в чемпионате с августа и третья – в 5 матчах при Тедеско. «Ростов» неожиданно проиграл «Тамбову» (опять забил Мелкадзе) и лишится 2-го места. «Динамо» выиграло у «Рубина» и покинуло зону переходных матчей.

2. «Лестер» победил «Арсенал» и вышел на 2-е место в АПЛ (у Эмери все плохо: «канониры» не выигрывают уже 5 матчей). «Челси» был сильнее «Кристал Пэлас» и впервые за 2,5 года выиграл 6 матчей подряд в чемпионате. «Тоттенхэм» опять потерял очки и не может победить в 5 матчах чемпионата подряд. Все результаты дня – здесь.

Сегодня в Англии центральный матч европейских выходных: «Ливерпуль» принимает «Манчестер Сити». В прошлом сезоне на «Энфилде» напряженная игра закончилось скучными нулями (у Мареза был шанс все решить, если бы алжирец попал с точки), но Гвардиола и Клопп неплохо разогрели публику перед новой встречей. Букмекеры не могут выбрать фаворита и дают хороший коэффициент – 2,66 и 2,6 – на обе команды. Так что держите 1000 рублей на ставку бесплатно и не упустите шанс заработать!

3. Россия обыграла Швецию по буллитам на Кубке «Карьялы» – 5:4. Это первая победа Кудашова во главе команды. Финляндия проиграла Чехии также в серии буллитов.

4. «Барселона» разгромила «Сельту» благодаря хет-трику Месси и вернулась на 1-е место в Ла Лиге. «Реал» забил 4 мяча «Эйбару», не пропускает 5 матчей подряд и уступает каталонцам только по дополнительным показателям. Все результаты – здесь.

5. «Бавария» разнесла «Боруссию» Дортмунд (4:0) и вышла на 3-е место в Бундеслиге. «РБ Лейпциг» в гостях победил «Герту». Все результаты дня – тут.

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски сделал дубль, стал первым игроком, забившим в 11 матчах Бундеслиги подряд, и побил рекорд Герда Мюллера полувековой давности.

6. На турнире UFC Fight Night 163 в Москве Забит Магомедшарипов победил Келвина Каттара, а Александр Волков выиграл у Грега Харди. Двоюродный брат Хабиба проиграл в дебютном бою UFC в первом раунде.

7. 🥇🥉Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла Гран-при Китая и вышла в финал серии, Туктамышева – 3-я. Виктория Синицина и Никита Кацалапов победили в танцах на льду, это их первая победа в серии.

8. В НХЛ «Вашингтон» обыграл «Вегас», Кузнецов забил и отдал. «Питтсбург» прервал 10-матчевую серию поражений в играх с «Чикаго», Малкин набрал 2 очка, а Кросби травмировался. Все результаты дня – здесь.

9. «Интер» победил «Верону» и вышел на 1-е место в Серии А (у «Юве» – матч в запасе), «Наполи» и «Дженоа» голов не забили. Все результаты – здесь.

10. НБА. «Бостон» выиграл у «Сан-Антонио» на выезде (135:115), форвард «кельтов» Гордон Хэйворд сломал левую руку. «Оклахома» победила «Голден Стэйт» и другие результаты.

11. Финал Лиги чемпионов-2024 может пройти в Нью-Йорке.

12. Полузащитник «Монако» Александр Головин забил победный мяч в игре с «Дижоном» (1:0). Это его 3-я гол в сезон Лиги 1.

Цитаты дня.

Артем Дзюба: «Черышев просился в «Зенит», но я сказал: «Пыли за бугром, родной. Нам нужны там люди»

Анастасия Меркушина: «Не хочу на себе испытывать российскую систему, когда готовишься к отборам, а потом не можешь на уровне пробежать весь сезон»

Тедеско о желтых карточках: «Если их дают за эмоции, футбол заканчивается. В Германии пропускал бы по 10 матчей»

Вальверде после 4:1 с «Сельтой»: «Невозможно не зависеть от Месси»