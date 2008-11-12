Ягудин – о религии: «Для меня смешно ставить свечки, молиться, праздновать Пасху. На Играх-2002 даже не знал, в какую сторону креститься»

Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 Алексей Ягудин рассказал об отношении к религии.

– У вас в инстаграме, помимо того «телеведущий» и «спортсмен», большими буквами написано: «атеист». Зачем подписчикам это знать?

– Чтобы не насаждали мне свои убеждения. Для меня это нереально смешно: ставить свечки, кому-то молиться, праздновать Пасху, верить в благодатный огонь и то, что иконы мироточат...

Пускай будет вера, я за веру! Но я, например, верю в работу. Я верю в человеческий труд: именно он сделал из обезьяны человека. Но когда пытаются мне навязать свою идеологию, я против этого.

Поэтому для особенно «одаренных» людей я уже напрямую написал: атеист. Абсолютно согласен с теми людьми, которые говорят: «Ну у вас же на Олимпиаде был крестик, вы целовали лед и крестились». Если вы четко посмотрите эту запись, то поймете, что я даже не знал, в какую сторону креститься. Я и до сих пор не знаю. Просто все так делают! – сказал Ягудин.

Ягудин бесится от Sports.ru, а мы обожаем его «Зиму». Это лучшее, что было с фигурным катанием

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