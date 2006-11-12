Акинфеев отказывается от возвращения в сборную из-за проблем с коленом («СДЗД»)

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отказывается от возвращения в сборную России по состоянию здоровья, утверждает «Спорт день за днем».

Футболист давно испытывает проблемы с коленом, и после каждой игры оно опухает.

В связи с тем, что нагрузка после ухода из сборной по окончании снизилась, теперь Акинфеев меньше времени тратит на восстановление. По данным источника, именно поэтому он не уверен в том, что ему нужно возвращаться в национальную команду.

Черчесов уговаривал Акинфеева вернуться в сборную на Евро-2020. Вратарь отказывается, но может передумать