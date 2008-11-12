Квят и Гасли будут выступать за «Торо Россо» в следующем сезоне

Пилоты «Торо Россо» и Пьер Гасли останутся в команде в 2020 году.

Французский пилот был заменен на Алекса Албона в составе после летнего перерыва. Квят и Гасли также претендовали на место в основной команде в следующем сезоне, которое в итоге осталось за тайским гонщиком.

Таким образом, в 2020 году обе команды системы «Ред Булл» сохранили текущий состав пилотов.

«Я очень рад, потому что мне комфортно в коллективе. Я знаю команду, они знают меня. Вместе мы достигли многого – например, можно вспомнить подиум в этом году в Германии, так что я надеюсь снова провести очень сильный сезон. Я благодарен за возможность продолжать выступления в «Формуле-1» и сделаю все возможное, чтобы показать наилучший результат в следующем году», – заявил Квят.

Албон останется в «Ред Булл» в 2020 году