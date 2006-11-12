Игроки «Ювентуса» остались недовольны поведением форварда после замены в матче с «Миланом», утверждает La Gazzetta dello Sport.

Португалец, напомним, на 54-й минуте уступил место на поле , а сам отправился сразу в раздевалку и покинул стадион до окончания игры.

действительно решил не штрафовать Роналду, но спортивный директор связался с агентом Роналду Жорже Мендешем, чтобы тот поговорил на эту тему с Криштиану.

Футболисты же ждут от Роналду извинений за свой поступок, пишет источник.

«Ювентус» не будет наказывать Роналду за поведение после замены в матче с «Миланом»