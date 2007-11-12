Ван Дейк – лучший игрок сезона по версии Goal, Месси на втором месте, Роналду – 4-й

Сайт Goal составил свой топ-25 лучших футболистов мира по итогам сезона-2018/19.
1. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)
2. Лионель Месси («Барселона»)
3. Мохамед Салах («Ливерпуль»)
4. Криштиану Роналду («Ювентус»)
5. Садьо Мане («Ливерпуль»)
6. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»)
7. Алиссон («Ливерпуль»)
8. Френки де Йонг («Аякс»/«Барселона»)
9. Бернарду Силва («Манчестер Сити»)
10. Килиан Мбаппе («ПСЖ»)
11. Эден Азар («Челси»/«Реал»)
12. Маттейс де Лигт («Аякс»/«Ювентус»)
13. Серхио Агуэро («Манчестер Сити»)
14. Сон Хын Мин («Тоттенхэм»)
15. Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»)
16. Роберт Левандовски («Бавария»)
17. Роберто Фирмино («Ливерпуль»)
18. Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд)
19. Антуан Гризманн («Атлетико»/«Барселона»)
20. Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»)
21. Харри Кейн («Тоттенхэм»)
22. Душан Тадич («Аякс»)
23. Эндрю Робертсон («Ливерпуль»)
24. Марко Ройс («Боруссия» Дортмунд)
25. Луис Суарес («Барселона»)