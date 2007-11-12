«Нефтехимик» выиграл 10-й матч подряд и вышел на 3-е место на Востоке

«Нефтехимик» на выезде переиграл московское «Динамо» (6:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Таким образом, нижнекамцы продлили победную серию до 10 игр.
По ходу серии «Нефтехимик» дважды обыграл СКА (2:1, 3:2 Б), а также выиграл у «Ак Барса» (4:2) и ЦСКА (4:1).
Команда тренера Вячеслава Буцаева поднялась на третье место в таблице Восточной конференции, набрав 33 очка в 28 матчах.
В следующей игре, 14 ноября, «Нефтехимик» в гостях сыграет с «Локомотивом».
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