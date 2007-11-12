«Нефтехимик» выиграл 10-й матч подряд и вышел на 3-е место на Востоке

«Нефтехимик» на выезде переиграл московское «Динамо» (6:3) в матче регулярного чемпионата .

Таким образом, нижнекамцы продлили победную серию до 10 игр.

По ходу серии дважды обыграл СКА (2:1, 3:2 Б), а также выиграл у «Ак Барса» (4:2) и ЦСКА (4:1).

Команда тренера поднялась на третье место в таблице Восточной конференции, набрав 33 очка в 28 матчах.

В следующей игре, 14 ноября, «Нефтехимик» в гостях сыграет с «Локомотивом».

🤩 Читайте лучший хоккейный инстаграм! Там много Овечкина, Панарина, а еще разные игры и конкурсы 🙌