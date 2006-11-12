Ротенберг номинирован на получение Национальной спортивной премии «за развитие российского хоккея и укрепление его позиций в мире»

Стал известен список претендентов на Национальную спортивную премию 2019 года.

Вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг представлен в номинации «Спортивная солидарность» – «за развитие российского хоккея и укрепление его позиций в мире».

В номинации «Гордость России» на звание спортсмена года претендуют сноубордист Дмитрий Логинов, фристайлист Максим Буров и пловец Антон Чупков.

Синхронистка Светлана Ромашина, прыгунья с шестом Анжелика Сидорова и фехтовальщица Инна Дериглазова номинированы на звание лучшей спортсменки года.

В номинации «Тренер года» участвуют главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская, хореограф-постановщик сборной России по художественной гимнастике Ирина Зеновка, а также тренер Анжелики Сидоровой Светлана Абрамова.

В номинации «Эпоха в спорте» на награду претендуют Тамара Москвина (фигурное катание), Владимир Сальников (плавание) и Виктор Кровопусков (фехтование).

В список на звание лучшего спортивного объекта России вошли дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве, спортивная школа «Алмаз» в Республике Башкортостан и физкультурно-оздоровительный комплекс в Омске.

Проголосовать, а также ознакомиться с полным списком номинаций и кандидатов можно на официальном сайте Национальной спортивной премии.

Премия была учреждена в 2010 году. В свое время ее лауреатами становились Евгения Канаева, Аделина Сотникова, Елена Исинбаева, Софья Великая, Никита Крюков, Алексей Мишин, Евгений Трефилов и другие известные спортсмены и тренеры.

Торжественная церемония награждения состоится 12 декабря в Москве. Телеверсию покажет Первый канал.