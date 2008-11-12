ФФКР попросила Международную федерацию рассмотреть решения судей по российским фигуристам на этапах Гран-при

Президент Федерации фигурного катания России ( ) Александр Горшков сообщил, что организация обратилась в Международный союз конькобежцев (ISU) с просьбой рассмотреть решения судей в отношении российских фигуристов на этапах Гран-при.

На прошлой неделе судейская бригада Гран-при Китая поставила победительнице соревнований Анне Щербаковой неясные ребра на всех пяти лутцах, которые она прыгнула на турнире. Во Франции судьи увидели такие же недочеты у и Алены Косторной. Ранее у специалистов не вызывали вопросы эти элементы у фигуристок.

«Мы обратились в технический комитет по одиночному и парному катанию проанализировать непоследовательность в ряде решений, принятых по отношению к нашим спортсменам.

Это обращение мы отправили также вице-президенту ISU Александру Лакернику», – сказал Горшков.

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