Вадим Евсеев: «Гончаренко правильно судьям сказал – попроще лицо сделайте»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поддержал своего коллегу Виктора Гончаренко из , который вступил в перепалку с судьями в перерыве матча с «Сочи».

«Я не видел. Но правильно он сказал – попроще лицо сделайте.

Проблема с судьями всегда будет. Человеческий фактор никто не отменял. В каком-то чемпионате ошибок больше, в каком-то меньше.

От кого зависит, я не знаю. С умыслом или без, категория судьи. В это лезть не собираюсь.

Гончаренко правильно сказал. Кто-то может поговорить, объяснить, выслушать. Но есть и такие, которые считают, что только его мнение правильное и общаться не стоит», – сказал Евсеев в эфире программы «Футбол России».

Гончаренко наехал на судей в перерыве игры с «Сочи». Употребил слова «#####», «######» и «#####»