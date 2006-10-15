Тедеско возглавил «Спартак», Украина вышла на Евро-2020, 700-й гол Роналду, расистские и политические скандалы и другие новости утра

1. Бывший тренер «Шальке» Доменико Тедеско возглавил «Спартак», подписав контракт до 31 мая 2021 года. Ему уже не нравится база в Тарасовке, зато он не против пиджаков. Кузнецов покинул «Спартак», в штаб Тедеско не вошли россияне.

2. Украина вышла на Евро-2020 с первого места в группе. Команда Шевченко обыграла Португалию (2:1), победив в шести последних матчах в отборе к Евро с общим счетом 15:2.

3. Роналду забил 700-й гол в карьере – с пенальти. Эта планка покорилась еще лишь пяти игрокам. У Криштиану 95-й гол за сборную – до мирового рекорда – 14 мячей.

4. Англия забила 6 голов Болгарии в матче квалификации Евро-2020 и снова столкнулась с расизмом – пострадали Стерлинг и Мингз. Судья даже останавливал встречу. Франция и Турция сыграли вничью (1:1) и другие результаты дня.

5. «Барселона» поддержала каталонских политзаключенных, которые получили от 9 до 13 лет тюрьмы за организацию референдума о независимости. Ракитичу пришлось идти пешком из аэропорта Барселоны из-за протестов.

6. КХЛ. «Адмирал» одержал 5-ю победу подряд, «Трактор» проиграл 7-й из 9 домашних матчей сезона, Мозякин сделал дубль за 74 секунды, но московское «Динамо» выиграло у «Магнитки», «Ак Барс» победил «Автомобилист» и другие результаты дня.

7. Сборная Турции снова показала воинское приветствие, а фанаты их поддержали. Гюндогана и Джана обвинили в поддержке войны в Сирии – они лайкнули фото игрока сборной Турции Тосуна.

8. Гол Овечкина не спас «Вашингтон» в игре с «Колорадо» (3:6). Тарасенко забросил первую шайбу в сезоне, но «Айлендерс» победили «Сент-Луис», уступая 0:2 к 54-й минуте. «Нью-Джерси» проиграл 6-й матч подряд, выигрывая 4:1 по ходу игры с «Флоридой». Первый номер драфта НХЛ-2019 Хьюз не набрал очков в 6 матчах. Задоров забил первый гол в сезоне. Все результаты дня – здесь.

9. Медведева сделала четверной сальхов со страховкой на тренировке.

10. США разгромили Россию (3-0) на Кубке мира по волейболу, Бразилия досрочно выиграла турнир.

11. НБА. Предсезонные матчи. «Юта» проиграла «Сакраменто». Другие результаты – здесь.

12. День дичи и жести. В Красноярске до смерти избили мастера спорта по биатлону Дмитрия Сисигина. На двукратную чемпионку мира по боксу Софью Очигаву напал сосед с ножом и угрожал ей убийством. Гаскойна обвиняют в сексуальных домогательствах за поцелуй женщины против ее воли.

13. Неймар пропустит около месяца из-за травмы бедра. ЦСКА забил пять голов «Коломне» в товарищеском матче. «Торпедо» может отказаться от РПЛ, Игнашевич говорит, что «у клуба нет инфраструктуры». Руди Гарсия возглавил «Лион».

14. Коулмен претендует на звание лучшего легкоатлета года по версии IAAF. Он пропустил 3 допинг-теста, но избежал дисквалификации.

Цитаты дня:

Бетина Попова: «Сначала мне пишут: «Надеюсь, ты умрешь от гепатита», а потом удивляются, почему я так негативно к ним отношусь»

Форвард сборной Украины Яремчук: «Мы не как Россия – обыграли Шотландию и всем рассказывают, что выиграют Евро»

Гвардиола о приговорах каталонским политзаключенным: «Испания превращается в авторитарное государство»

Доменико Тедеско: «Для меня большая честь быть тренером «Спартака» – команды с такой историей»

Хабиб: «Тони Фергюсон заслуживает боя со мной, и мы должны подраться»

Глушаков – Ещенко после назначения Тедеско: «Брат, не лайкать!»