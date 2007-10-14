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Видеотрансляция матча Украина – Португалия – 2:1. Текстовый онлайн тоже есть

Теги Криштиану Роналду Сборная Украины по футболу Сборная Португалии по футболу Андрей Ярмоленко квалификация Евро-2020 Роман Яремчук Футбол

Украина принимает Португалию в рамках матча группового этапа квалификации Евро-2020.

На Sports.ru можно посмотреть трансляцию матча в прямом эфире. Также доступна текстовая онлайн-трансляция.

Украина – Португалия 2:1 (второй тайм)
Дата проведения
14 октября, 21.45, «НСК Олимпийский»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 6 Яремчук, 2:0 – 27 Ярмоленко, 2:1 – 72, пенальти Роналду.
УкраинаПятов, Миколенко, Кривцов, Матвиенко, Зинченко, Марлос (Коноплянка, 63), Караваев, Малиновский, Степаненко, Ярмоленко, Яремчук (Коваленко, 73).
ПортугалияРуй Патрисиу, Пепе, Рубен Диаш, Семеду, Геррейру, Данилу Перейра, Жоау Мариу (Брума, 68), Гедеш (Жоау Феликс, 46), Моутинью (Бруну Фернандеш, 56), Бернарду Силва, Роналду.
Предупреждения:
Степаненко (25), Пепе (26), Ярмоленко (47), Рубен Диаш (63).
Удаление:
Степаненко (72).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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