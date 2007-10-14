Видеотрансляция матча Украина – Португалия – 2:1. Текстовый онлайн тоже есть

Украина принимает Португалию в рамках матча группового этапа квалификации Евро-2020.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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