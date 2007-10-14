Видеотрансляция матча Украина – Португалия – 2:1. Текстовый онлайн тоже есть

Украина принимает Португалию в рамках матча группового этапа квалификации Евро-2020.
На Sports.ru можно посмотреть трансляцию матча в прямом эфире. Также доступна текстовая онлайн-трансляция.
- Дата проведения
- 14 октября, 21.45, «НСК Олимпийский»
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Украина –
Пятов, Миколенко, Кривцов, Матвиенко, Зинченко, Марлос (Коноплянка, 63), Караваев, Малиновский, Степаненко, Ярмоленко, Яремчук (Коваленко, 73).
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Португалия –
Руй Патрисиу, Пепе, Рубен Диаш, Семеду, Геррейру, Данилу Перейра, Жоау Мариу (Брума, 68), Гедеш (Жоау Феликс, 46), Моутинью (Бруну Фернандеш, 56), Бернарду Силва, Роналду.
- Предупреждения:
- Степаненко (25), Пепе (26), Ярмоленко (47), Рубен Диаш (63).
- Удаление:
- Степаненко (72).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.