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Гюндогана и Джана обвинили в поддержке войны в Сирии. Они лайкнули фото игрока сборной Турции Тосуна

Теги Ювентус Эвертон Манчестер Сити премьер-лига Англия Сборная Германии по футболу сборная Турции по футболу фото Дженк Тосун Илкай Гюндоган Эмре Джан Политика Футбол

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Германии Илкай Гюндоган ответил на критику за лайк под постом турецкого нападающего «Эвертона» Дженка Тосуна.

Тосун забил за сборную Турции в матче квалификации Евро-2020 с Албанией (1:0).

После гола часть игроков турецкой команды подбежала к трибунам и отпраздновала военным приветствием. Данные действия были интерпретированы как жест поддержки турецкой армии, которая начала военную операцию в Сирии.

Позже Тосун опубликовал в инстаграме фотографию празднования. Гюндоган и Эмре Джан, имеющие турецкие корни, поставили лайки под этим постом. 

«В наши дни люди пишут вопиющие вещи ради кликов. Я поставил лайк под фото друга, с которым жил в Манчестере. У него сейчас все непросто в «Эвертоне», но он забил гол и принес своей команде победу.

Под постом поставили лайк 200 000 человек, среди них футболисты со всего мира. Но внимание обратили именно на нас и сделали из этого историю. Жаль.

За этим не было абсолютно никакого политического подтекста. Мы с Эмре выступаем против любых форм войны и терроризма, вне зависимости от того, где это происходит. Единственная цель лайков – поддержать друга», – сказал Гюндоган.

 
 
 
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Публикация от Cenk Tosun (@cenktosun14)

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