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Кубок мира по волейболу. США разгромили Россию, Бразилия против Японии и другие матчи

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Сегодня на Кубке мира по волейболу в Японии мужская сборная России уступила команде США (0-3).

Кубок мира по волейболу

Мужчины

Хиросима, Япония 

США – Россия – 3-0 (25:23, 25:11, 25:16)

Россия: Воронков (8), Семышев (6), Филлипов (5), Земченок (5), Яковлев (4), Круглов (3), Щербинин (1).

Польша – Канада – 3-0 (25:23, 26:24, 25:20)

Аргентина – Египет – 8.00

Италия – Иран – 9.00

Тунис – Австралия – 11.00

Япония – Бразилия – 13.20

Турнирное положение: Бразилия – 9 побед – 0 поражений (26 очков), Польша – 8-2 (25), США – 8-2 (24), Япония – 7-2 (20), Аргентина – 4-5 (13), Италия – 4-5 (12), Россия – 4-6 (12), Иран – 4-5 (11), Канада – 4-6 (11), Египет – 2-7 (8), Тунис – 1-8 (4), Австралия – 1-8 (2). 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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