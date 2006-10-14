Россия вышла на Евро, Медведев взял «Мастерс», Косторная выиграла Finlandia Trophy и огорчила Туктамышеву и другие новости утра

1. Сборная России вышла на Евро-2020, разгромив Кипр. Команда Черчесова одержала семь побед подряд с общим счетом 26:1, сухая серия составляет 350 минут.

Дзюба забил 9-й гол в этом отборочном раунде – это национальный рекорд. В гонке бомбардиров Артем идет вторым, зато по системе «гол+пас» ему нет равных. Форварду «Зенита» осталось забить 6 голов, чтобы догнать Кержакова.

Денис Черышев в игре с киприотами забил и ассистировал, Головин и Оздоев отметились голами во втором матче подряд, а Караваев и Бакаев дебютировали в составе национальной команды.

Официальный транспортный партнер чемпионата Европы – Volkswagen, великая европейская марка, которая любит футбол.

Путевку на Евро также завоевала сборная Польши. Не лучший день для «Реала» – Модрич и Бэйл получили травмы в матче между Уэльсом и Хорватией. Остальные результаты дня – здесь.

2. Доменико Тедеско выехал на первую тренировку в «Спартаке».

3. Даниил Медведев выиграл «Мастерс» в Шанхае, разгромив в финале Александра Зверева. Это его четвертый титул в этом году. Объясняем, почему Медведев сейчас лучший в мире.

4. Алена Косторная выиграла турнир Finlandia Trophy, прыгнув два тройных акселя в произвольной программе. Елизавета Туктамышева заняла второе место, которое ее очень расстроило.

5. Никита Нагорный завоевал третье золото на ЧМ по спортивной гимнастике, у Далалояна – серебро и бронза.

6. Боттас выиграл Гран-при Японии, Хэмилтон – третий. Квят финишировал 12-м. «Мерседес» завоевал шесть подряд титулов в личном и командном зачетах.

7. На кубке мира по регби Япония победила Шотландию и впервые вышла в 1/4 финала. Определились и остальные четвертьфиналисты.

8. В КХЛ СКА обыграл «Торпедо», ЦСКА победил «Сочи». Кирилл Капризов с 20 очками лидирует в гонке бомбардиров.

9. В НХЛ «Питтсбург» забросил 7 шайб в ворота «Виннипега». Другие результаты – здесь.

10. УЕФА изучит воинское приветствие игроков сборной Турции в поддержку военной операции в Сирии.

11. Кенийская бегунья Косгей побила мировой рекорд в марафоне, державшийся 16 лет.

12. НБА. Предсезонные матчи. «Бостон» обыграл «Кливленд», «Сан-Антонио» уступил «Новому Орлеану». Остальные результаты – здесь.

Цитаты дня

«Главная задача – выиграть чемпионат Европы!». Черчесов не намерен останавливаться на достигнутом.

«Это моя фишка. Я не праздную победу, делаю свою работу – бам, готово». Медведев был невозмутим после победы в Шанхае.

«Чтобы конкурировать за место в сборной России, нужно учить четверные». Туктамышева прокомментировала 2-е место на Finlandia Trophy.