Матч Болгария – Англия был приостановлен из-за расизма в адрес Стерлинга и Мингза. Во 2-м тайме оскорбления продолжились

Игра отбора Евро-2020 Болгария – Англия (0:3, первый тайм) была приостановлена из-за расистских оскорблений в адрес вингера гостей Рахима Стерлинга и защитника Тайрона Мингза.

Игрока освистывали каждый раз, когда он получал мяч. Мингз, который также подвергся оскорблениям, обратился к капитану команды Харри Кейну и судье матча по этому поводу, игра была приостановлена на несколько минут.

После этого диктор стадиона объявил, что игра будет снова приостановлена или даже прекращена, если подобное поведение продолжится.

Болгарские болельщики также изображали обезьянье уханье в адрес Мингза и Стерлинга.

По данным ITV, микрофоны у поля во втором тайме зафиксировали, что расистские оскорбления продолжились. Делегаты матча и штаб сборной Англии изучают ситуацию.

Фото: The Sun

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