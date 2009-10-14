🔴⚪Тедеско возглавил «Спартак»

Бывший главный тренер «Шальке» Доменико Тедеско возглавил .

Сейчас проходит первая пресс-конференция тренера. Клуб пока не объявил о деталях контракта.

Сообщалось, что зарплата Тедеско может составить 1,5 миллиона евро в год, а контракт 34-летнего немца итальянского происхождения будет рассчитан на 2 года и 9 месяцев.

Тедеско возглавлял команду из Гельзенкирхена с 2017 по 2019 годы. В его дебютном сезоне-2017/18 занял 2-е место в Бундеслиге, но уже в следующем Тедеско был уволен.

На момент его отставки «Шальке» проиграл 5 матчей подряд во всех турнирах с разницей мячей 4:21 и занимал 14-е место в таблице чемпионата Германии.

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