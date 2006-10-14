👏Украина вышла на Евро-2020 с первого места в группе с Португалией

обыграла Португалию (2:1) в матче отборочного раунда Евро-2020.

Благодаря этой победе команда обеспечила себе участие в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года.

Сборная Украины набрала 19 очков в 7 турах и оторвалась от идущей второй Португалии на 8 баллов, гарантировав себе первое место в группе B и попадание в первую корзину при жеребьевке финальной части Евро-2020.

Третье место в группе занимает Сербия, победившая Литву (2:1). Сербы отстают от украинцев на 9 очков, а от португальцев – на одно. Команде осталось провести два матча.

Для Украины это будет третий чемпионат Европы в истории. Они выступали на Евро-2012, принимая турнир с Польшей, а также через стыковые матчи пробились на Евро-2016.

Ранее путевки на Евро-2020 завоевали Бельгия и Россия.

Подробная статистика квалификации Евро-2020