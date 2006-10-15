НБА. Предсезонные матчи. «Юта» – «Сакраменто», «Лейкерс» сыграют с «Голден Стэйт» и другие матчи

Сегодня в рамках предсезонных матчей НБА «Юта» примет «Сакраменто».
«Лейкерс» сыграют с «Голден Стэйт».
НБА
Предсезонные матчи
- Дата проведения
- 15 октября, 02.30, «American Airlines Arena»
- Дата проведения
- 15 октября, 03.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 15 октября, 03.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 15 октября, 04.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Дата проведения
- 15 октября, 05.00, «Talking Stick Resort Arena»
- Дата проведения
- 15 октября, 05.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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