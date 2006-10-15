Наверх
Реклама 18+
Sports.ru NBA

    НБА. Предсезонные матчи. «Юта» – «Сакраменто», «Лейкерс» сыграют с «Голден Стэйт» и другие матчи

    Теги результаты предсезонные матчи Атланта Шарлотт Даллас Денвер Голден Стэйт Лейкерс Мемфис Майами Финикс Сакраменто НБА Юта Оклахома-Сити Баскетбол

    Сегодня в рамках предсезонных матчей НБА «Юта» примет «Сакраменто».

    «Лейкерс» сыграют с «Голден Стэйт».

    НБА

    Предсезонные матчи

    Майами – Атланта
    Дата проведения
    15 октября, 02.30, «American Airlines Arena»
    Онлайн матча Превью

    Мемфис – Шарлотт
    Дата проведения
    15 октября, 03.00, «FedExForum»
    Онлайн матча Превью

    Даллас – Оклахома-Сити
    Дата проведения
    15 октября, 03.30, «American Airlines Center»
    Онлайн матча Превью

    Юта – Сакраменто
    Дата проведения
    15 октября, 04.00, «Vivint Smart Home Arena»
    Онлайн матча Превью

    Финикс – Денвер
    Дата проведения
    15 октября, 05.00, «Talking Stick Resort Arena»
    Онлайн матча Превью

    Лейкерс – Голден Стэйт
    Дата проведения
    15 октября, 05.30, «Staples Center»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Потеряет ли НБА 4 миллиарда из-за конфликта с Китаем? Панченко, Знаменский и Олег ЛСП запускают главный баскетбольный подкаст

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья