Доменико Тедеско: «Для меня большая честь быть тренером «Спартака» – команды с такой историей»

Новый главный тренер Доменико Тедеско прокомментировал свое назначение.

«Всем добрый вечер! Прежде всего хочу извиниться за задержку, нужно было уладить некоторые формальности с «Шальке», моим бывшим клубом.

Для меня большая честь быть тренером такой команды, как «Спартак», команды с такой историей и традициями.

У меня сейчас интересный период, я знакомлюсь с командой, и это ощущение мне очень нравится», – сказал Тедеско на пресс-конференции.

«Спартак» рискует с Тедеско: у него всего один удачный сезон в «Шальке» и специфический стиль управления

Тедеско – в «Спартаке». Он играл в 9-й лиге, тренировал в деревне, а потом работал в Mercedes