Золото и серебро российских гимнастов на ЧМ, 699-й (или 700-й) гол Роналду, Косторная опережает Туктамышеву на Finlandia Trophy и другие новости утра

1. Роналду творит историю – в игре с Люксембургом он забил 699-й гол в карьере. А если верить «Реалу» и Marca, то уже 700-й. Теперь у Криша 94 гола за сборную, до мирового рекорда – 15 мячей.

Сборная Англии уступила Чехии – это первое поражение «трех львов» в квалификации Евро после той самой игры с Хорватией. Беспроигрышная серия в отборе ЧМ и ЧЕ составила 43 игры.

Франция обыграла Исландию, Андорра одержала свою первую победу в отборе Евро, остальные результаты – здесь.

2. Никита Нагорный выиграл золото в многоборье на ЧМ по спортивной гимнастике, серебро у Артура Далалояна. Наш чемпион настоящий красавец!

3. Алена Косторная выиграла короткую программу на турнире Finlandia Trophy, второе место у Елизаветы Туктамышевой, которую очень удивили оценки.

4. Российская молодежка вырвала ничью в матче квалификации Евро-2021 (U21) с Польшей благодаря голу Шапи на 91-й минуте.

5. Даниил Медведев вышел в полуфинал «Мастерса» в Шанхае, а Александр Зверев выбил Роджера Федерера. Определены обе пары 1/2 финала.

6. «Зенит» может потерять защитника Эмануэля Мамману на 8 месяцев из-за серьезной травмы колена. Александр Кокорин в пятницу работал в общей группе.

7. Доменико Тедеско должен подписать контракт со «Спартаком» на выходных или в понедельник.

8. В НХЛ Андрей Свечников продолжил результативную серию в матче с «Айлендерс» и помог «Каролине» выиграть 5-й матч подряд на старте сезона.

Евгений Дадонов набрал 2 очка в матче с «Баффало», но его «Флорида» уступила по буллитам. Все результаты дня – здесь.

9. В КХЛ ЦСКА прервал 6-матчевую победную серию «Ак Барса», а «Салават» по буллитам обыграл «Торпедо». Все результаты – здесь.

10. 21+8 очков Алексея Шведа принесли «Химкам» победу над «Басконией», «Зенит» уступил «Барсе».

11. Юрген Клопп признан лучшим тренером сентября в АПЛ, лучшим игроком стал Пьер-Эмерик Обамеянг.

12. Сборная России по волейболу обыграла Италию на Кубке мира.

13. Россию официально пригласили на на летние Паралимпийские игры 2020 года.

14. Роман Орещук покинул пост заместителя генерального директора «Динамо». В клубе появился консультативный совет.

15. А «Магнитка» уволила вице-президента Геннадия Величкина, который работал в клубе с 1991 года.

16. Chevrolet может отказаться от спонсорской сделки с «МЮ» из-за плохих результатов.

17. Повеселила Тина Канделаки: сначала отправила в сборную России Сердара Азмуна, потом объяснила это оговоркой по Фрейду.

Цитаты дня

«Позор мировому сообществу. Давайте также будем чувствовать ответственность за каждую жертву». Маркизио ушел из искусства в политику.

«Если говорить только о таланте и навыках, то Роналдо – лучший в истории». Комплимент легендарному бразильцу от Жозе Моуринью.

«Не знаю, как Россия поедет на Олимпиаду. Не под своим флагом – почти факт». Печальные прогнозы главы РУСАДА.