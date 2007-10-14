На двукратную чемпионку мира по боксу Софью Очигаву напал сосед с ножом

Призера Олимпийских игр и двукратную чемпионку мира по боксу Софью Очигаву избил сосед.

Как сообщает телеграм-канал Baza, покушение на убийство Очигавы было совершено несколько дней назад.

На 32-летнюю спортсменку напал с ножом сосед Вадим Таций. Он избил Очигаву и угрожал ей убийством.

Успокоить мужчину смогли приехавшие на место полицейские.

— серебряный призер Олимпийских игр-2012, двукратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы. В 2016 году россиянка завершила карьеру.

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