Гаскойна обвиняют в сексуальных домогательствах. Он поцеловал женщину против ее воли

Бывший полузащитник сборной Англии Пол Гаскойн обвинен в сексуальных домогательствах, сообщает The Guardian.

По информации источника, в настоящий момент проходит заседание суда по поводу инцидента, произошедшего в августе 2018 года.

Согласно заявлению прокурора, Гаскойн обвиняется в «краткой, но неприятной» сексуальной атаке.

Предполагаемая жертва шла домой в одиночестве, когда заметила шедшего за ней пьяного мужчину. Он пытался познакомиться с ней, а также насильно поцеловал девушку в губы.

Гаскойн же заявил, что поцеловал девушку, чтобы успокоить ее, так как ему стало ее жалко. По словам экс-игрока, девушка была расстроена из-за того, что ранее ее оскорбили из-за внешности.

Также сообщается, что Гаскойн отрицает факт сексуального домогательства. Следствие по делу продолжается.