Чемпион UFC в легком весе назвал своих следующих соперников.

«Скорее всего, будет следующим, потому что больше нет других соперников. Тони заслуживает этого, и мы должны подраться.

После него я могу подраться с Жоржем Сен-Пьером, но я не буду подниматься в полусредний вес. Я хочу остаться в своем весе, защищать свой титул и стать лучшим легковесом за всю историю и одним из лучших бойцов всех времен.

Конор должен заслужить реванш со мной. Он может просить все, что захочет, но это ничего не изменит. Он должен вернуться и заслужить свой шанс. Ему нужно вернуться, выиграть несколько поединков, а потом мы это обсудим», – сообщил Хабиб.

В начале сентября Нурмагомедов защитил свой титул чемпиона, победив Дастина Порье удушающим приемом.

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