Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева сделала четверной сальхов со страховкой на тренировке.
Прыжок попал на видео в промо-ролике Первого канала к новому сезону.
«Я бросаю вызов самой себе. Это изучение четверного прыжка, это построение такого тела, которого у меня еще никогда не было», – сказала Медведева.
Пока Медведева обостряет чувства – неважно, любовь это или злоба – она нужна фигурному катанию
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