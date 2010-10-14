Медведева сделала четверной сальхов со страховкой на тренировке

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию сделала четверной сальхов со страховкой на тренировке.

Прыжок попал на видео в промо-ролике Первого канала к новому сезону.

«Я бросаю вызов самой себе. Это изучение четверного прыжка, это построение такого тела, которого у меня еще никогда не было», – сказала Медведева.

Пока Медведева обостряет чувства – неважно, любовь это или злоба – она нужна фигурному катанию

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