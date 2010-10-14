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Медведева сделала четверной сальхов со страховкой на тренировке

Теги сборная России видео женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева сделала четверной сальхов со страховкой на тренировке.

Прыжок попал на видео в промо-ролике Первого канала к новому сезону.

«Я бросаю вызов самой себе. Это изучение четверного прыжка, это построение такого тела, которого у меня еще никогда не было», – сказала Медведева.

Пока Медведева обостряет чувства – неважно, любовь это или злоба – она нужна фигурному катанию

Прыжки в 5 оборотов: реально ли сделать и зачем нужна удочка?

 
 
 
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Первый канал выкатил крутой трейлер к сезону. Выцепили кое-что интересное 👍 ⠀ 🎥 Первый канал

Публикация от Загитова, Медведева, Трусова (@figureskating_sportsru)

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