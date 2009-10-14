Американский спринтер Кристиан Коулмен номинирован на звание лучшего легкоатлета года по версии Международной ассоциации легкоатлетических федераций ( ). Он пропустил 3 допинг-теста, но избежал дисквалификации и выиграл золото на стометровке на ЧМ-2019.

Помимо Коулмена, на награду претендуют Донаван Брейзер (США, бег на 800 м), Джошуа Кипруи Чептегеи (Уганда, бег на 10 000 м), Тимоти Черуйот (Кения, бег на 1500 м), Стивен Гардинер (Багамские Острова, бег на 400 м), Сэм Кендрикс (США, прыжки с шестом), Ноа Лайлс (США, бег на 200 м), Даниэль Штоль (Швеция, метание диска), Кристиан Тэйлор (США, тройной прыжок) Карстен Вархольм (Норвегия, бег на 400 м с барьерами), (Кения, марафон).

Все спортсмены, кроме Кипчоге, являются победителями ЧМ-2019 в Дохе. Элиуд Кипчоге 12 октября установил неофициальный рекорд в марафоне, пробежав дистанцию за 1.59,40.

Российские легкоатлеты в список номинантов не попали.

В прошлом году лучшим легкоатлетом был признан Кипчоге.

Запутанное правило антидопинга: Коулмен пропустил три теста, но избежал бана и взял золото на 100-метровке