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Коулмен претендует на звание лучшего легкоатлета года по версии IAAF. Он пропустил 3 допинг-теста, но избежал дисквалификации

Теги бег допинг сборная США IAAF Элиуд Кипчоге Кристиан Тэйлор Кристиан Коулмен Сэм Кендрикс Стивен Гардинер Ноа Лайлс Донаван Брейзер Карстен Вархольм Даниэль Штоль Тимоти Черуйот Джошуа Кипруи Чептегеи Легкая атлетика

Американский спринтер Кристиан Коулмен номинирован на звание лучшего легкоатлета года по версии Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Он пропустил 3 допинг-теста, но избежал дисквалификации и выиграл золото на стометровке на ЧМ-2019. 

Помимо Коулмена, на награду претендуют Донаван Брейзер (США, бег на 800 м), Джошуа Кипруи Чептегеи (Уганда, бег на 10 000 м), Тимоти Черуйот (Кения, бег на 1500 м), Стивен Гардинер (Багамские Острова, бег на 400 м), Сэм Кендрикс (США, прыжки с шестом), Ноа Лайлс (США, бег на 200 м), Даниэль Штоль (Швеция, метание диска), Кристиан Тэйлор (США, тройной прыжок) Карстен Вархольм (Норвегия, бег на 400 м с барьерами), Элиуд Кипчоге (Кения, марафон).

Все спортсмены, кроме Кипчоге, являются победителями ЧМ-2019 в Дохе. Элиуд Кипчоге 12 октября установил неофициальный рекорд в марафоне, пробежав дистанцию за 1.59,40. 

Российские легкоатлеты в список номинантов не попали. 

В прошлом году лучшим легкоатлетом был признан Кипчоге.

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