Исторический рекорд в марафоне, Медведев вышел в финал «Мастерса», Италия едет на Евро, Тедеско в «Спартаке» и другие новости утра

1. Сборная Италии обеспечила себе путевку на Евро-2020. Роберто Манчини в шаге от национального рекорда. Испания упустила победу над Норвегией, все результаты дня – здесь.

Сборной России достаточно не проиграть киприотам, чтобы выйти на Евро уже сегодня! А на счету команды Черчесова, напомним, 6 побед подряд при разнице 21:1! Так примите 1000 рублей в подарок, сделайте ставку и выиграйте, чтобы отметить успех сборной максимально ярко!

2. Элиуд Кипчоге первым в истории пробежал марафон менее чем за два часа. Правда, рекорд официально не засчитали.

3. Даниил Медведев вышел в финал «Мастерса» в Шанхае и сыграет с Александром Зверевым. Статистика личных встреч не в пользу россиянина.

4. Александр Усик, экс-чемпион мира в первом тяжелом весе (16-0, 12 КО), дебютирует в тяжелом весе против Чэза Уизерспуна (38-3, 29 КО).

5. Доменико Тедеско уже с понедельника начнет работу со «Спартаком». Тренер уладил контрактные вопросы с «Шальке» и заключил договор с красно-белыми. Ожидается, что в команде появится новый тренер вратарей.

6. В «Динамо» пока нет определенности – Мирча Луческу согласился принять бело-голубых, но возможен вариант и с приглашением Рашида Рахимова.

7. «Спортинг» планирует переименовать свой домашний стадион в честь Криштиану Роналду.

8. Японский фигурист Шома Уно выиграл Finlandia Trophy, россияне не попали в первую тройку. На победу в женском катании претендуют Алена Косторная и Елизавета Туктамышева.

9. В НХЛ дубль и ассист Наместникова принесли победу «Оттаве», «Вашингтон» прервал 3-матчевую серию поражений благодаря голам Овечкина и Кузнецова.

Тарасенко, Дадонов, Ковальчук и Михеев набрали по 2 очка. Все результаты – здесь.

10. В КХЛ «Магнитка» обыграла «Северсталь», «Динамо» было сильнее «Автомобилиста». У «Адмирала» 6 побед в 7 последних матчах. «Сочи», тем временем, отправил в отставку Сергея Зубова.

11. Игроки сборной Турции отметили победу над Албанией жестом в поддержку действий армии на территории Сирии. Футбол вне политика, ага.

12. «Барселона» хочет продлить контракт с Месси на 10 лет и купить ему на помощь нового центрфорварда. Деньги, видимо, появятся с продажи Коутиньо в «Баварию».

13. Гимнастка Оксана Чусовитина поедет в Токио и выступит на 8-й Олимпиаде в карьере. Ей будет уже 45!

14. НБА. В предсезонном матче в Шэньчжэне «Нетс» обыграли «Лейкерс», «Портленд» уступил «Финиксу».

15. UFC Тампа. Йоанна Енджейчик победила Мишель Уотерсон, Суонсон – Грейси.

Цитаты дня

«Если нас будут ставить в ряд с навальновскими пионерами, молодежь быстро сделает выбор». Фанат «Зенита» – о скандальном задержании в Екатеринбурге.

«Видно полполя. В комнатах с нормальным обзором – сотрудники ФСБ и серверы». Роман Нагучев возмущен тем, как работается комментаторам на арене «Урала».

«Играем за три очка. Лозунгами не пользуемся». Станислав Черчесов перед ключевым матчем сборной.