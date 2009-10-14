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«СЭ»: при Тедеско «Спартак» будет проводить большую часть тренировок в Тушине, а не на базе в Тарасовке

Теги Спартак премьер-лига Россия Открытие Арена Доменико Тедеско Спорт-Экспресс Футбол

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско решил проводить большую часть тренировок на комплексе полей в Тушине рядом с «Открытие Ареной», а не на базе в Тарасовке.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Тедеско принял это решение во время ознакомительной поездки в Москву.

Ему не очень понравилась база в Тарасовке с точки зрения логистики.

Тедеско не понравились удаленность базы от города и постоянная напряженная дорожная ситуация на этом направлении.

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