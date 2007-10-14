Кузнецов покинул «Спартак». В штаб Тедеско вошли Хинкель и Урванчки

Главный тренер Доменико Тедеско рассказал о том, кто будет работать в его штабе.

«С немецкой стороны будет , мы работали в «Штутгарте».

Тренер вратарей — Макс Урванчки, я на него очень надеюсь. Пока так», — сказал Тедеско на пресс-конференции.

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн сообщил, что тренером по физподготовке будет серб Влад Чепзанович.

По окончании пресс-конференции «Спартак» объявил, что исполнявший обязанности главного тренера красно-белых Сергей Кузнецов и остальные члены тренерского штаба Олега Кононова покидают клуб. «Спартак» пожелал тренерам успехов в дальнейшей карьере.

«Спартак» рискует с Тедеско: у него всего один удачный сезон в «Шальке» и специфический стиль управления

Тедеско – в «Спартаке». Он играл в 9-й лиге, тренировал в деревне, а потом работал в Mercedes