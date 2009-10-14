Доменико Тедеско: «Против пиджаков ничего не имею»

Главный тренер Доменико Тедеско ответил на вопрос журналиста про свое отношение к пиджакам.

«Против пиджаков ничего не имею. Важнее то, что мы скажем, как мотивируем игроков, как работаем с ними. Остальное отходит на второй план», — сказал Тедеско.

Бывший главный тренер «Спартака» любит носить пиджаки. Позднее фанаты стали выражать недовольство его работой, вывешивая их на трибунах.

«Спартак» рискует с Тедеско: у него всего один удачный сезон в «Шальке» и специфический стиль управления

Тедеско – в «Спартаке». Он играл в 9-й лиге, тренировал в деревне, а потом работал в Mercedes