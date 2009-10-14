Ракитич пошел пешком из аэропорта Барселоны из-за протестов после приговора каталонским политзаключенным

Полузащитник «Барселоны» прибыл в столицу Каталонии из расположения сборной Хорватии.

Позднее он был замечен идущим пешком вдоль трассы, ведущей из аэропорта в город.

Причиной тому послужили пробки, которые возникли из-за массовых протестов после оглашения приговора каталонским политическим заключенным.

Сегодня Верховный суд Испании вынес приговор девяти каталонским чиновникам и политикам по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости в 2017 году.

Максимальный срок получил бывший заместитель главы правительства Каталонии Ориол Жункерас – 13 лет. Остальные фигуранты приговорены к срокам от 9 до 12 лет.

Ранее «Барселона» выступила с официальным заявлением в поддержку каталонских политзаключенных. Позднее их поддержали защитник клуба Жерар Пике и бывший хавбек «Барсы» Хави.

Фото: твиттер Pere Camps