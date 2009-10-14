Ракитич пошел пешком из аэропорта Барселоны из-за протестов после приговора каталонским политзаключенным

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич прибыл в столицу Каталонии из расположения сборной Хорватии.
Позднее он был замечен идущим пешком вдоль трассы, ведущей из аэропорта в город.
Причиной тому послужили пробки, которые возникли из-за массовых протестов после оглашения приговора каталонским политическим заключенным.
Сегодня Верховный суд Испании вынес приговор девяти каталонским чиновникам и политикам по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости в 2017 году.
Максимальный срок получил бывший заместитель главы правительства Каталонии Ориол Жункерас – 13 лет. Остальные фигуранты приговорены к срокам от 9 до 12 лет.
Ранее «Барселона» выступила с официальным заявлением в поддержку каталонских политзаключенных. Позднее их поддержали защитник клуба Жерар Пике и бывший хавбек «Барсы» Хави.
Фото: твиттер Pere Camps