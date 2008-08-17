«Барселона» проиграла в 1-м туре, «Бавария» арендует Коутиньо, Прохоров продал «Бруклин» и другие новости утра

1. «Барселона» без Месси уступила «Атлетику» (0:1) в гостях. Вечный Адурис вышел на 88-й минуте, забил на 89-й и повторил рекорд Месси, забив в 15-м подряд сезоне Ла Лиги. Суарес получил травму, Гризманн и де Йонг дебютировали за каталонцев. А «Барселона» впервые за 11 лет проиграла в 1-м туре.

2. «Бавария» и «Барселона» договорились об аренде Коутиньо. Мюнхенцы анонсировали трансфер, остались детали. Еще в «Баварию» едет хавбек гладбахской «Боруссии» Кюизанс за 10 млн евро.

3. А пока без этих мощных парней «Бавария» сыграла вничью с «Гертой» (2:2) в стартовом матче чемпионата Германии. Это первая осечка команды в 1-м туре Бундеслиги с сезона-2011/12, тогда чемпионом стала дортмундская «Боруссия».

«Барса» и «Бавария» потеряли очки в пятницу, а сегодня еще один фаворит сезона, «Ман Сити», столкнется с «Тоттенхэмом» в АПЛ. Именно «шпоры» весной выкинули «горожан» из Лиги чемпионов, не дав сделать квадрупл. Почеттино снова удивит Гвардиолу? Или на этот раз «Сити» возьмет верх? Примите 1000 рублей в подарок и ставьте на любой исход без всякого риска для вас.

4. Прохоров продал «Бруклин» соучредителю Alibaba Цаю за рекордные 2,35 млрд долларов. Общая сумма вместе с ареной – 3,5 млрд.

5. Трансферы. «Зенит» предложит «Витессу» свыше 3 млн евро за Караваева. Круговой склоняется к переходу в «Зенит», а не в ЦСКА, армейцы интересуются хавбеком «Монако» Аит-Беннассером. «Локомотив» отказался от Балотелли («Динамо» и «Краснодар» тоже не потянули требования) и сохраняет интерес к Рибери. «Динамо» может подписать форварда «Порту» Соареса. «Рома» продлила контракт с Джеко, отпустила Нзонзи в «Галатасарай», купила турецкого защитника, а вот переход Ловрена сорвался.

6. 6-й тур чемпионата России открылся матчем «Оренбург» – «Сочи» (1:1). Гости впервые в РПЛ забили гол, великий Заболотный заработал пенальти в дебютном матче за «Зенит-3».

7. «Яндекс» заплатит за три сезона трансляций НХЛ 6 млн долларов. Betting Insider первым сообщал, что российская IT-компания приобрела эксклюзивные права.

8. Цинциннати. Кузнецова обыграла Плишкову и вышла в 1/2 финала, Осака снялась.

9. Шипулин не указал в декларации о доходах и имуществе ценные бумаги на 13,6 млн рублей.

10. Травмы. Азар может пропустить 3-4 недели из-за проблем с бедром. Вратарь «Ливерпуля» Адриан повредил лодыжку после Суперкубка УЕФА, его задел поскользнувшийся болельщик.

11. Туктамышева представила новую произвольную программу. Она исполняет ее под The Hot Sardines.

12. Конору прилетело за то, что он ударил пожилого человека в пабе. Хабиб предлагает ирландца «посадить в тюрьму». А фанат вылил виски Макгрегора в канализацию: «Пошел ты, больше не могу тебя поддерживать».

13. Бывший владелец «Кубани» Мкртчан приговорен к 9 годам тюрьмы за хищение кредитов ВЭБа на 2,5 млрд долларов.

14. Квят выступит за «Торо Россо» на демонстрационных заездах в Санкт-Петербурге.

15. Семь российских тяжелоатлетов временно отстранены за нарушение антидопинговых правил. Чемпион России по боксу Магомедов дисквалифицирован на два года за допинг.

16. Евро-2019 (U-16). Баскетболисты сборной России проиграли Испании (53:81) в 1/2 финала.

Цитаты дня:

Владимир Тарасенко: «Почему после победы в Кубке Стэнли про «Вашингтон» писали несколько месяцев, а про «Сент-Луис» три дня?»

Андрей Ещенко: «Лес горит и вырубается, уровень воды в Байкале падает, омуля толком нет в продаже»

Булыкин о недопуске на выборы: «Я шел без поддержки властей. Могу честно смотреть в глаза людям»

Андрей Ещенко: «В Швейцарии нет продажности, коррупции. А в России, наверное, менталитет такой»

Дмитрий Губерниев: «Руки прочь от биатлонистов, СБР! Вызывайте им такси и джеты, купите аэропорт!»