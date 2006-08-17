Реклама 18+
Реклама 18+

💥«Бавария» и «Барселона» договорились об аренде Коутиньо

Теги Бавария бундеслига Германия Барселона Ла Лига трансферы Филиппе Коутиньо Футбол

«Бавария» объявила о договоренности с «Барселоной» о трансфере полузащитника Филиппе Коутиньо.

Мюнхенцы арендуют бразильца на сезон с опцией выкупа.

В ближайшие несколько дней Коутиньо прибудет в Мюнхен для уточнения финальных деталей сделки и прохождения медобследования.

«Могу подтвердить, что я и спортивный директор были в Барселоне в среду и достигли соглашения как с клубом, так и с игроком», – сказал председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.

Коутиньо перешел в «Барселону» в январе 2018-го из «Ливерпуля» за 120 миллионов евро, еще 40 миллионов были предусмотрены в качестве бонусов.

За каталонский клуб бразилец провел 76 матчей и забил 21 гол.

Зарегистрируйтесь на PUMA SKILLS DAY: футбольные турниры, челленджи и мастер-классы от звезд РПЛ ждут вас!

 

 

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться