«Ливерпуль» взял Суперкубок УЕФА, Понсе дисквалифицирован на 3 матча, поражения Шараповой и Касаткиной и другие новости утра

1. «Ливерпуль» победил «Челси» по пенальти и в 4-й раз выиграл Суперкубок УЕФА. Для Юргена Клоппа это второй трофей в мерсисайдском клубе, а для нового тренера «синих» Фрэнка Лэмпарда – третье поражение в розыгрыше подряд.

Сегодня «Спартак» примет швейцарский «Тун» в ответном матче квалификации Лиги Европы. Победа в первой игре и три гола на выезде делают шансы народной команды достаточно высокими. Если вы все же боитесь, что «Тун» выдаст перфоманс в духе «Краснодара», поставить на матч можно без всякого риска: держите фрибет 1000 рублей!

2. Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе дисквалифицирован на 3 матча за удар ногой в грудь Шунину. Он пропустит игры с ЦСКА и «Крыльями».

3. «Ахмат» оштрафован на 150 тысяч за оскорбление судьи по громкой связи в матче со «Спартаком».🤷

КДК оштрафовал Шаронова на 200 тысяч, «Рубин» – на 1 миллион рублей за исполнение главным рокером РПЛ обязанностей главного тренера. Расследование драки фанатов «Зенита» с ОМОНом приостановлено до получения документов от клуба.

4. Глава фан-клуба «Порту» заявил, что «Матч ТВ» должен был оплатить трансляцию матча Лиги чемпионов с «Краснодаром» до игры, а директор «Порту» обвинили холдинг в нарушении договоренности. В ответ российский телеканал выложил фото документов.

5. Во втором круге турнира в Цинциннати Мария Шарапова проиграла второй ракетке мира Эшли Барти, Светлана Кузнецова победила Даяну Ястремскую, российская №1 Дарья Касаткина уступила Мэдисон Киз.

У мужчин финалист Монреаля Даниил Медведев обыграл Бенуа Пэра, российский №3 Андрей Рублев – Стэна Вавринку, а Карен Хачанов одержал волевую победу над Ником Кириосом.

6. На матч «Спартак» – «Тун» назначены сербские судьи. Сначала игру должен был судить швед Панджич, но он получил травму.

7. Форвард «Голден Стэйт» Юнас Жеребко перешел в «Химки». Он подписал контракт на два года.

8. «Локомотив» хочет пригласить Венгера на пост главного тренера, пишут во Франции. Председатель совета директоров «Локо» отшучивается.

9. «Барса» продвинулась в переговорах по Неймару, в сделку, скорее всего, включат Коутиньо и Ракитича. Тем временем «ПСЖ» отстранил бразильца от тренировок, пока не решится его будущее.

10. Тренер «Реала» Зинедин Зидан близок к отставке из-за того, что мадридский клуб не купил хавбек «МЮ» Поля Погба.

11. Бюджет тульского «Арсенала» – 2 млрд рублей. Клуб спонсируют «Роснефть», «Ростех», «Газпромбанк» и Усманов. Более подробно читайте в исследовании Sports.ru.

12. «Даллас» стал второй командой НБА, которая будет принимать платежи в биткоинах.

13. Киевское «Динамо» уволило главного тренера Александра Хацкевича после третьего подряд вылета из Лиги чемпионов в квалификации.

14. Российская копьеметательница Мария Абакумова намерена вернуться в спорт после четырехлетней дисквалификации за допинг.

Цитаты дня.

Жано Ананидзе: «Не вижу огня в глазах у молодых ребят: Игнатова, Умярова, Глушенкова. Бакаева это не касается».

Алексей Миранчук о Rolls-Royce: «Если в семье это вторая или третья машина – нормально. А постоянно на ней ездить не стоит».

Гендиректор «Зенита» Медведев: «Спартак» сейчас потряхивает, ЦСКА в стадии становления. Наши главные соперники – «Ростов», «Локомотив» и «Краснодар».

«Вчера на нас вылилось огромное количество говна, но все, кто включает голову, разобрались в ситуации». Дмитрий Губерниев о трансляции матча «Порту» – «Краснодар».

Глава КДК об оскорблениях судей на арене «Ахмата»: «Это не система. Прошлый раз был в 2013 году. Сейчас 2019-й, о рецидиве говорить не надо».