Владимир Тарасенко: «Почему после победы в Кубке Стэнли про «Вашингтон» писали несколько месяцев, а про «Сент-Луис» три дня?»

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко задал вопрос журналистам, почему победы «Вашингтона» и «Блюз» в Кубке Стэнли освещались в СМИ по-разному.
– У меня тоже есть вопрос к журналистам. Почему, когда Кубок Стэнли выигрывает «Вашингтон», все пишут несколько месяцев про то, какая у них команда здоровская.
А когда выиграл «Сент-Луис», пишут три дня, а потом пишут, почему мы никогда не выиграем трофей.
– Потому что Овечкин!
– Понятно, – сказал Тарасенко.
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