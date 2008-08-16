Владимир Тарасенко: «Почему после победы в Кубке Стэнли про «Вашингтон» писали несколько месяцев, а про «Сент-Луис» три дня?»

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко задал вопрос журналистам, почему победы и «Блюз» в Кубке Стэнли освещались в СМИ по-разному.

– У меня тоже есть вопрос к журналистам. Почему, когда выигрывает «Вашингтон», все пишут несколько месяцев про то, какая у них команда здоровская.

А когда выиграл , пишут три дня, а потом пишут, почему мы никогда не выиграем трофей.

– Потому что Овечкин!

– Понятно, – сказал Тарасенко.

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