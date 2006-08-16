«Бавария» не выиграла в 1-м туре Бундеслиги впервые с сезона-2011/12. Чемпионом тогда стала дортмундская «Боруссия»

В матче 1-го тура Бундеслиги действующий чемпион «Бавария» поделила очки с «Гертой» (2:2).
Клуб из Мюнхена не выиграл в 1-м туре Бундеслиги впервые с сезона-2011/12. Чемпионом тогда стала дортмундская «Боруссия».
Sports.ru проводил онлайн-трансляцию этой игры.
- Дата проведения
- 16 августа, 21.30, «Альянц-Арена»
- Голы:
- 1:0 – 24 Левандовски, 1:1 – 36 Лукебакио, 1:2 – 38 Груйич, 2:2 – 60, пенальти Левандовски.
-
Бавария –
Нойер, Зюле, Киммих, Павар, Алаба, Алькантара, Толиссо, Гнабри (Дэвис, 87), Коман, Левандовски, Мюллер (Саншеш, 85).
-
Герта –
Ярстейн, Миттельштедт, Штарк, Рекик, Клюнтер, Дарида, Лекки, Лукебакио (Зельке, 68), Груйич, Дуда (Шелбред, 78), Ибишевич (Эссвайн, 63).
- Предупреждения:
- Дарида (17), Груйич (58), Мюллер (71), Павар (75), Левандовски (76), Миттельштедт (90).