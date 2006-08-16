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«Бавария» не выиграла в 1-м туре Бундеслиги впервые с сезона-2011/12. Чемпионом тогда стала дортмундская «Боруссия»

Теги Бавария Боруссия Дортмунд Герта бундеслига Германия Роберт Левандовски Доди Лукебакио Марко Груйич Футбол

В матче 1-го тура Бундеслиги действующий чемпион «Бавария» поделила очки с «Гертой» (2:2).

Клуб из Мюнхена не выиграл в 1-м туре Бундеслиги впервые с сезона-2011/12. Чемпионом тогда стала дортмундская «Боруссия».

Sports.ru проводил онлайн-трансляцию этой игры.

Бавария – Герта 2:2 (1:2, 1:0)
Дата проведения
16 августа, 21.30, «Альянц-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 24 Левандовски, 1:1 – 36 Лукебакио, 1:2 – 38 Груйич, 2:2 – 60, пенальти Левандовски.
БаварияНойер, Зюле, Киммих, Павар, Алаба, Алькантара, Толиссо, Гнабри (Дэвис, 87), Коман, Левандовски, Мюллер (Саншеш, 85).
ГертаЯрстейн, Миттельштедт, Штарк, Рекик, Клюнтер, Дарида, Лекки, Лукебакио (Зельке, 68), Груйич, Дуда (Шелбред, 78), Ибишевич (Эссвайн, 63).
Предупреждения:
Дарида (17), Груйич (58), Мюллер (71), Павар (75), Левандовски (76), Миттельштедт (90).

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