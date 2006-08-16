«Бавария» не выиграла в 1-м туре Бундеслиги впервые с сезона-2011/12. Чемпионом тогда стала дортмундская «Боруссия»

В матче 1-го тура Бундеслиги действующий чемпион поделила очки с «Гертой» (2:2).

Клуб из Мюнхена не выиграл в 1-м туре Бундеслиги впервые с сезона-2011/12. Чемпионом тогда стала дортмундская «Боруссия».

Sports.ru проводил онлайн-трансляцию этой игры.

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