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«СЭ»: Круговой склоняется к переходу в «Зенит», а не в ЦСКА

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Уфа Данил Круговой Спорт-Экспресс Футбол

Будущее защитника «Уфы» Данила Кругового остается неопределенным. 

Футболист склонен принять предложение «Зенита», а не ЦСКА, сообщает «Спорт-Экспресс».

Оба клуба предложили «Уфе» 2 млн евро за Кругового. Игрок также общался с руководством как ЦСКА, так и «Зенита».

Клубы сделали сопоставимые предложения по зарплате: оклад игрока вырастет как минимум в шесть раз.

Однако, по данным источника, все идет к тому, что «Зенит» еще улучшит условия личного контракта.

Отмечается, что в середине недели все шло к трансферу в ЦСКА, но на вечер пятницы «Зенит» является приоритетом Кругового. 

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