«СЭ»: Круговой склоняется к переходу в «Зенит», а не в ЦСКА

Будущее защитника «Уфы» Данила Кругового остается неопределенным.
Футболист склонен принять предложение «Зенита», а не ЦСКА, сообщает «Спорт-Экспресс».
Оба клуба предложили «Уфе» 2 млн евро за Кругового. Игрок также общался с руководством как ЦСКА, так и «Зенита».
Клубы сделали сопоставимые предложения по зарплате: оклад игрока вырастет как минимум в шесть раз.
Однако, по данным источника, все идет к тому, что «Зенит» еще улучшит условия личного контракта.
Отмечается, что в середине недели все шло к трансферу в ЦСКА, но на вечер пятницы «Зенит» является приоритетом Кругового.