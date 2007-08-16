«СЭ»: Круговой склоняется к переходу в «Зенит», а не в ЦСКА

Будущее защитника «Уфы» Данила Кругового остается неопределенным.

Футболист склонен принять предложение , а не ЦСКА, сообщает «Спорт-Экспресс».

Оба клуба предложили «Уфе» 2 млн евро за Кругового. Игрок также общался с руководством как , так и «Зенита».

Клубы сделали сопоставимые предложения по зарплате: оклад игрока вырастет как минимум в шесть раз.

Однако, по данным источника, все идет к тому, что «Зенит» еще улучшит условия личного контракта.

Отмечается, что в середине недели все шло к трансферу в ЦСКА, но на вечер пятницы «Зенит» является приоритетом Кругового.