Бывший владелец «Кубани» Олег Мкртчан приговорен к 9 годам тюрьмы

Бывший владелец Олег Мкртчан приговорен к 9 годам колонии за хищение кредитов ВЭБа на 2,5 миллиарда долларов.

Также суд постановил взыскать с бизнесмена сумму в размере 198 миллиардов рублей.

«Признать Мкртчана виновным ... и назначить ему наказание в виде девяти лет лишения свободы со штрафом 900 тысяч рублей. Гражданский иск некоммерческой организации «Фонд промышленных активов» удовлетворить, взыскать с Мкртчана 198 миллиардов 498 миллионов 229 тысяч 874 рубля 57 копеек», — огласил решение судья Олег Музыченко.