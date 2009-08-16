Реклама 18+
Реклама 18+

Бывший владелец «Кубани» Олег Мкртчан приговорен к 9 годам тюрьмы

Теги Кубань премьер-лига Россия бизнес Олег Мкртчан деньги Футбол

Бывший владелец «Кубани» Олег Мкртчан приговорен к 9 годам колонии за хищение кредитов ВЭБа на 2,5 миллиарда долларов.

Также суд постановил взыскать с бизнесмена сумму в размере 198 миллиардов рублей.

«Признать Мкртчана виновным ... и назначить ему наказание в виде девяти лет лишения свободы со штрафом 900 тысяч рублей. Гражданский иск некоммерческой организации «Фонд промышленных активов»  удовлетворить, взыскать с Мкртчана 198 миллиардов 498 миллионов 229 тысяч 874 рубля 57 копеек», — огласил решение судья Олег Музыченко.

Зарегистрируйтесь на PUMA SKILLS DAY: футбольные турниры, челленджи и мастер-классы от звезд РПЛ ждут вас!

 

 

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться