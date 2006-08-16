Балотелли хотел зарплату 5 млн евро и бонус 5 млн для Райолы. «Локо», «Динамо» и «Краснодар» отказались от игрока

Нападающий Марио Балотелли мог перейти в клуб из чемпионата России.
У 29-летнего итальянца в июле закончился срок действия контракта с «Марселем», после чего футболист стал свободным агентом.
По информации «Бизнес Online», помимо «Локомотива», представители Балотелли предлагали игрока «Динамо» и «Краснодару», которые отказались от сделки.
Изначально Балотелли хотел зарабатывать в России 5 млн евро в год, но мог бы пойти и на меньший оклад. Также 5 млн евро в виде комиссии за переход футболиста мог бы получить агент Мино Райола.
Ранее сообщалось, что итальянец перейдет в «Брешию».