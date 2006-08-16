Реклама 18+
Реклама 18+

Балотелли хотел зарплату 5 млн евро и бонус 5 млн для Райолы. «Локо», «Динамо» и «Краснодар» отказались от игрока

Теги Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Марио Балотелли Краснодар Мино Райола Футбол

Нападающий Марио Балотелли мог перейти в клуб из чемпионата России.

У 29-летнего итальянца в июле закончился срок действия контракта с «Марселем», после чего футболист стал свободным агентом.

По информации «Бизнес Online», помимо «Локомотива», представители Балотелли предлагали игрока «Динамо» и «Краснодару», которые отказались от сделки.

Изначально Балотелли хотел зарабатывать в России 5 млн евро в год, но мог бы пойти и на меньший оклад. Также 5 млн евро в виде комиссии за переход футболиста мог бы получить агент Мино Райола.

Ранее сообщалось, что итальянец перейдет в «Брешию».

Зарегистрируйтесь на PUMA SKILLS DAY: футбольные турниры, челленджи и мастер-классы от звезд РПЛ ждут вас!

 

 

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться