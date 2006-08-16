Балотелли хотел зарплату 5 млн евро и бонус 5 млн для Райолы. «Локо», «Динамо» и «Краснодар» отказались от игрока

Нападающий Марио Балотелли мог перейти в клуб из чемпионата России.

У 29-летнего итальянца в июле закончился срок действия контракта с «Марселем», после чего футболист стал свободным агентом.

По информации «Бизнес Online», помимо , представители Балотелли предлагали игрока «Динамо» и , которые отказались от сделки.

Изначально Балотелли хотел зарабатывать в России 5 млн евро в год, но мог бы пойти и на меньший оклад. Также 5 млн евро в виде комиссии за переход футболиста мог бы получить агент .

Ранее сообщалось, что итальянец перейдет в «Брешию».