Betting Insider: НХЛ в России покажет «Яндекс»

«Яндекс» договорился о трансляции НХЛ на своих ресурсах. Об этом Betting Insider​ сообщил надежный источник, близкий к переговорам.

«Яндекс» получит эксклюзивные права показа регулярного чемпионата и плей-офф – Кубка Стэнли – в России – за исключением сайта самой НХЛ, продающей подписку.

Ранее правами на показ НХЛ в России владела телекомпания Eurosport. Соглашение было рассчитано на три сезона: с 2016/17 до 2018/19. До этого НХЛ официально не транслировалась в России с сезона-2011/12. Канал показывал 10 игр регулярного сезона в неделю и плей-офф в полном объеме. Сумма сделки не разглашалась.

«Яндекс» в прошлом году получил права на эксклюзивный показ второго по силе футбольного дивизиона России – Олимп-ФНЛ​.