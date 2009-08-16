«URA.RU»: Шипулин не указал в декларации о доходах и имуществе, что владеет ценными бумагами на 13,6 миллионов рублей

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин не указал активы на сумму более 13 млн рублей в декларации о доходах и имуществе кандидата, участвующего в довыборах депутата Госдумы РФ.

Об этом свидетельствуют итоги проверки деклараций, опубликованные на сайте Свердловской избирательной комиссии.

Шипулин баллотируется в Госдуму по Серовскому одномандатному округу от партии «Единая Россия».

Недостоверные данные предоставили все семь кандидатов, однако наибольшие расхождения были найдены в декларации Шипулина. Он не указал, что владеет 50 структурированными нотами «Коммерцбанк АГ» на общую сумму 3642180 рублей, 10 тысячами облигаций ПАО «Сбербанк» на общую сумму 10 млн рублей, а также имеет вклад в ПАО Банк «ФК Открытие» на сумму 2316,17 рублей.

Выборы пройдут 8 сентября. По информации «URA.RU», сокрытие доходов и имущества не является основанием для отмены регистрации кандидатов.

«Могу встать на колени и поклясться – иду в Думу не зарабатывать и пилить». Шипулин и политика