Михаил Прохоров продал «Бруклин» cоучредителю Alibaba Джозефу Цаю за рекордные 2,35 млрд долларов

Российский бизнесмен Михаил Прохоров заключил соглашение о продаже клуба и арены «Барклайс-Центр» китайскому бизнесмену Джозефу Цаю, сообщается на официальном сайте «Нетс».

В прошлом году соучредитель и исполнительный вице-председатель Alibaba Group приобрел 49 процентов акций «Бруклина» за 1 миллиард долларов, в августе он выкупил у Прохорова оставшуюся долю за 1,35 миллиарда согласно заключенному при прошлогодней покупке соглашению.

Общая сумма сделки составила 2,35 миллиарда и стала рекордной в истории спортивной индустрии. Ранее за 2,2 млрд Дэвид Теппер купил клуб НФЛ «Каролина», а Тильман Фертитта – клуб «Хьюстон».

В 2009 году Прохоров купил 80 процентов акций «Нетс» за 223 миллиона долларов.