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    Михаил Прохоров продал «Бруклин» cоучредителю Alibaba Джозефу Цаю за рекордные 2,35 млрд долларов

    Теги Бруклин НБА бизнес Михаил Прохоров деньги Баскетбол

    Российский бизнесмен Михаил Прохоров заключил соглашение о продаже клуба «Бруклин» и арены «Барклайс-Центр» китайскому бизнесмену Джозефу Цаю, сообщается на официальном сайте «Нетс».

    В прошлом году соучредитель и исполнительный вице-председатель Alibaba Group приобрел 49 процентов акций «Бруклина» за 1 миллиард долларов, в августе он выкупил у Прохорова оставшуюся долю за 1,35 миллиарда согласно заключенному при прошлогодней покупке соглашению.

    Общая сумма сделки составила 2,35 миллиарда и стала рекордной в истории спортивной индустрии. Ранее за 2,2 млрд Дэвид Теппер купил клуб НФЛ «Каролина», а Тильман Фертитта – клуб НБА «Хьюстон».

    В 2009 году Прохоров купил 80 процентов акций «Нетс» за 223 миллиона долларов.

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