«Краснодар» выбил «Порту», а «Матч ТВ» это не показал, «Ман Сити» избежал трансферного бана, «Бавария» взяла Перишича и другие новости утра

1. В квалификации Лиги чемпионов «Краснодар» прошел «Порту», забив 3 гола на «Драгау»! Это грандиозная победа, но теперь на пути «Олимпиакос»…

2. Россия толком не увидела триумф «Краснодара»: «Матч ТВ» отменил трансляцию прямо перед игрой. Говорят, не удалось договориться с «Порту». Sports.ru провел текстовый онлайн игры и к тому же детально изучил ситуацию со срывом трансляции на «Матче».

3. Также в Лиге чемпионов «Аякс» с трудом сломил ПАОК, «Селтик» вылетел, пропустив дома 4 гола от ЧФР, а киевское «Динамо» не прошло «Брюгге». Все пары следующего раунда уже известны.

4. «Ман Сити» избежал запрета на трансферы. Штраф от ФИФА – 370 тысяч швейцарских франков. Это наказание за нарушения при переходах футболистов моложе 18 лет.

Два других топ-клуба АПЛ сегодня поспорят за Суперкубок Европы: «Ливерпуль» схлестнется с «Челси». За «красных» харизма и опыт Клоппа, за «синих» свежие взгляды Лэмпарда, но без Канте будет сложновато. Вы же можете не только посмотреть классный футбик, но и выиграть денег: примите 1000 рублей в подарок и сделайте ставку без риска!

5. Матч «Спартак» – ЦСКА в ближайший понедельник будет судить арбитр Еськов. Видимо, ему выпал туз. Интересно и то, как начальник судей Егоров прокомментировал поведение президента «Ахмата» на воскресном матче со «Спартаком»: «Даудов подошел к арбитру, чтобы обезопасить его. Угроз не было».

6. Один из самых ярких игроков ЧМ-2018 Иван Перишич перешел из «Интера» в «Баварию» на правах аренды.

7. «Реал» отказался от покупки Погба, а «МЮ» и сам решил не продавать Поля этим летом. Сериал с Неймаром более запутанный: лучше открыть все новости по тегу, чтобы разобраться. Уже вовсю идет спин-офф с Коутиньо в главной роли.

8. Алина Загитова заняла 38-е место в списке самых влиятельных мусульман России.

9. На теннисном турнире в Цинциннати Медведев обыграл Эдмунда, Вавринка, Рублев, Шаповалов вышли во второй круг, Маррей выбыл. Уже во втором круге Джокович победил Куэрри. В женской части сетки Дарья Касаткина сделала Барбору Стрыцову.

10. Российские тяжелоатлеты Албегов, Туриева, Беджанян, Чен и Климонов временно отстранены за нарушение антидопинговых правил. Никогда такого не было…

Цитата. Дзюба об интервью Панарина: «В стране есть определенные проблемы – это 100%. Но говорить, что так все ужасно...»