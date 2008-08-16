Хабиб: «Конора должны посадить в тюрьму за удар пожилого человека в пабе»

Чемпион UFC в легком весе прокомментировал инцидент с участием Конора Макгрегора, который в пабе ударил пожилого мужчину за отказ попробовать виски.

«Это действительно очень плохо. Даже если пожилой человек ударит тебя по лицу 10 раз, ты не можешь ему ответить. Мы должны уважать стариков.

Думаю, Конора должны посадить в тюрьму. Он должен задуматься о произошедшем.

Просто хочу сказать правительству Ирландии: отправьте ему местоположение. Сегодня он бьет старика, а что будет завтра?», – сказал Хабиб.

Конор в апреле напал на пожилого человека в пабе. Тот отказался пробовать его виски

Фанат вылил виски Конора в канализацию: «Увидел, как ты бьешь старика. Пошел ты, больше не могу тебя поддерживать»