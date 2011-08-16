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Туктамышева представила новую произвольную программу. Она исполняет ее под The Hot Sardines

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева, находясь на сборах в эстонском Тарту, представила произвольную программу будущего сезона. 

Программу поставила канадский хореограф Ше-Линн Бурн. Туктамышева исполняет ее под композицию группы The Hot Sardines «Caravan». 

В новом сезоне Туктамышева выступит на этапах Гран-при в США и Китае. Она также планирует выступить в турнире серии Challenger – Lombardia Trophy, который пройдет в итальянском Бергамо с 13 по 15 сентября.

Загитова с Me Voy, Самодурова с Bamboleo. Что там с новыми программами фигуристов?

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