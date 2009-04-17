«Манчестер Сити» – «Тоттенхэм» – 3:2. Пять голов к 21-й минуте 🤩

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» играет с «Тоттенхэмом».

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Первый матч – 0:1

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