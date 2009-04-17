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    «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм» – 3:2. Пять голов к 21-й минуте 🤩

    Теги Манчестер Сити Лига чемпионов Тоттенхэм Футбол

    В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» играет с «Тоттенхэмом».

    На Sports.ru можно посмотреть матч в прямом эфире. Также за игрой можно следить по текстовой онлайн-трансляции.

    Манчестер Сити Англия – Тоттенхэм Англия 3:2 (первый тайм)
    Дата проведения
    17 апреля, 22.00, «Этихад Стэдиум»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 4 Стерлинг, 1:1 – Сон Хын Мин, 1:2 – 10 Сон Хын Мин, 2:2 – 11 Бернарду Силва, 3:2 – 21 Стерлинг.
    Манчестер СитиЭдерсон, Компани, Менди, Уокер, Лапорт, Сильва, Гюндоган, Бернарду Силва, де Брюйне, Стерлинг, Агуэро.
    ТоттенхэмЛьорис, Алдервейрелд, Роуз, Триппьер, Вертонген, Эриксен, Ваньяма, Лукас Моура, Сиссоко, Алли, Сон Хын Мин.

    Первый матч – 0:1

    Статистика ЛЧ

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