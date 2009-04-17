«Манчестер Сити» – «Тоттенхэм» – 3:2. Пять голов к 21-й минуте 🤩

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» играет с «Тоттенхэмом».
На Sports.ru можно посмотреть матч в прямом эфире. Также за игрой можно следить по текстовой онлайн-трансляции.
- Дата проведения
- 17 апреля, 22.00, «Этихад Стэдиум»
- Голы:
- 1:0 – 4 Стерлинг, 1:1 – 7 Сон Хын Мин, 1:2 – 10 Сон Хын Мин, 2:2 – 11 Бернарду Силва, 3:2 – 21 Стерлинг.
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Манчестер Сити –
Эдерсон, Компани, Менди, Уокер, Лапорт, Сильва, Гюндоган, Бернарду Силва, де Брюйне, Стерлинг, Агуэро.
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Тоттенхэм –
Льорис, Алдервейрелд, Роуз, Триппьер, Вертонген, Эриксен, Ваньяма, Лукас Моура, Сиссоко, Алли, Сон Хын Мин.
Первый матч – 0:1