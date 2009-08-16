Андрей Ещенко: «В Швейцарии нет продажности, коррупции. А в России, наверное, менталитет такой»

Защитник Андрей Ещенко высказался о коррупции в России.

— Находясь в Швейцарии, тебе не обидно, что у нас – не так?

— А на кого обижаться? На них, что ли? Понятно, что в Швейцарии нет продажности, коррупции. Они знают, что если нарушат закон или что-то будут мутить, то тут же получат уголовный срок.

А вот в России… Сейчас один делает для себя вот так, чтобы быстрее заработать. Придет другой, будет делать эдак.

У нас, наверное, менталитет такой – не только в Иркутске, а по всей стране, – сказал Ещенко.