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Андрей Ещенко: «В Швейцарии нет продажности, коррупции. А в России, наверное, менталитет такой»

Теги Спартак Андрей Ещенко премьер-лига Россия Политика Чемпионат.com Футбол

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко высказался о коррупции в России.

— Находясь в Швейцарии, тебе не обидно, что у нас – не так?

— А на кого обижаться? На них, что ли? Понятно, что в Швейцарии нет продажности, коррупции. Они знают, что если нарушат закон или что-то будут мутить, то тут же получат уголовный срок.

А вот в России… Сейчас один делает для себя вот так, чтобы быстрее заработать. Придет другой, будет делать эдак.

У нас, наверное, менталитет такой – не только в Иркутске, а по всей стране, – сказал Ещенко.

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