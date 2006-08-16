Цинциннати (ATP). 1/4 финала. Рублев сыграет с Медведевым, Джокович – с Пуем

В четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати восьмая ракетка мира Даниил Медведев сыграет с третьей ракеткой России Андреем Рублевым, действующий чемпион турнира Новак Джокович встретится с 31-й ракеткой Люкой Пуем.

Полностью сетка здесь.

Western & Southern Open

Цинциннати, США

11 – 18 августа 2019

ATP World Tour Masters 1000

Призовой фонд – 6 735 690 долларов

Открытые корты, хард

Четвертьфинал