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Цинциннати (ATP). 1/4 финала. Рублев сыграет с Медведевым, Джокович – с Пуем

Теги результаты ATP Western & Southern Open Теннис

В четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати восьмая ракетка мира Даниил Медведев сыграет с третьей ракеткой России Андреем Рублевым, действующий чемпион турнира Новак Джокович встретится с 31-й ракеткой Люкой Пуем.

Полностью сетка здесь.

Western & Southern Open

Цинциннати, США 

11 – 18 августа 2019

ATP World Tour Masters 1000

Призовой фонд – 6 735 690 долларов

Открытые корты, хард

Четвертьфинал

Андрей Рублев (Россия) Даниил Медведев (Россия)
Дата проведения
17 августа, 02.00
Онлайн матча

Роберто Баутиста-Агут (Испания) Ришар Гаске (Франция)
2:1
Дата проведения
16 августа, 20.18
Онлайн матча

Йошихито Нишиока (Япония) Давид Гоффен (Бельгия)
Дата проведения
16 августа, 21.30
Онлайн матча

Новак Джокович (Сербия) Люка Пуй (Франция)
Дата проведения
17 августа, 04.00
Онлайн матча

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