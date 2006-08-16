Цинциннати (ATP). 1/4 финала. Рублев сыграет с Медведевым, Джокович – с Пуем

В четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати восьмая ракетка мира Даниил Медведев сыграет с третьей ракеткой России Андреем Рублевым, действующий чемпион турнира Новак Джокович встретится с 31-й ракеткой Люкой Пуем.
Полностью сетка здесь.
Western & Southern Open
Цинциннати, США
11 – 18 августа 2019
ATP World Tour Masters 1000
Призовой фонд – 6 735 690 долларов
Открытые корты, хард
Четвертьфинал
- Дата проведения
- 17 августа, 02.00
- Дата проведения
- 16 августа, 20.18
- Дата проведения
- 16 августа, 21.30
- Дата проведения
- 17 августа, 04.00