«Спартак» вышел на «Брагу» в ЛЕ, Рублев вынес Федерера, Месси, Роналду и ван Дейк претендуют на приз УЕФА и другие новости утра

1. «Спартак» обыграл «Тун» в ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги Европы и прошел в следующий этап, где сыграет с «Брагой». Определились все пары раунда плей-офф.

2. На турнире в Цинциннати российский теннисист Андрей Рублев разорвал Роджера Федерера – это его первая победа над игроком топ-3 рейтинга. Остальные результаты – здесь.

Ника Кириоса после поражения от Карена Хачанова оштрафовали на 113 000 долларов и могут отстранить. Австралиец оскорбил судью, назвав его картошкой и идиотом.

У женщин Светлана Кузнецова победила Слоун Стивенс. Все результаты дня – здесь.

3. В тройку номинантов на приз лучшему игроку сезона УЕФА вошли Вирджил ван Дейк, Лионель Месси и Криштиану Роналду. Также стало известно, кто занял места с четвертого по десятое.

Лео, к слову, сегодня не сыграет в 1-м туре Ла Лиги против «Атлетика». Он восстанавливается от травмы. «Барселоне» будет трудно выиграть без Месси, а вы легко можете выиграть без риска: примите 1000 рублей в подарок и ставьте хоть на «Барсу», хоть на «Атлетик», хоть на ничью!

4. «Порту» продолжает воевать с «Матч ТВ». Телеканал мало того, что не согласовал показ игры, так еще и незаконно транслировал 10 минут матча. Португальцы, судя по всему, идут в суд.

5. Новый скандал с Конором Макгрегором – в апреле ирландец напал на пожилого мужчину в пабе за отказ выпить его виски.

6. Центровой «Лейкерс» Демаркус Казинс опять получил тяжелейшую травму – разрыв крестообразной связки.

7. Защитник Эмануэль Маммана может перейти из «Зенита» в «Сассуоло». Обсуждается аренда за миллионов евро с правом выкупа за 10 млн, хотя питерцы в свое время заплатили 16 млн. Сам аргентинец намерен вернуть себе место на поле.

8. Сборная Италии может быть отстранена от Токио-2020 и лишена права проведения Игр-2026. И здесь всему виной политика.

9. Боец UFC Нэйт Диас раскурил косяк на открытой тренировке. Скоро бой с Петтисом.

10. Матчи НХЛ в России теперь будет показывать «Яндекс».

11. Биатлонисты сборной России в коллективном письме СБР изложили претензии относительно контрактов с организацией.

Цитаты дня

«Нам должны платить, как и коллегам-мужчинам. Не думаю, что это нереально». Меган Рапино продолжает биться за равноправие.

«Игроки знают, что «Спартак» – большой клуб, их уговаривать не надо». Цорн убедил Тила на трансфер за 40 минут.