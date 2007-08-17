Гризманн в дебютном матче за «Барсу» нанес 3 удара – два мимо, один заблокировали

в гостях уступила «Атлетику» (0:1) в рамках 1-го тура Ла Лиги.

В этом матче за «Барсу» дебютировал нападающий Антуан Гризманн.

Француз провел на поле 90 минут. За это время он нанес 3 удара по воротам – дважды головой, один раз левой ногой. Два удара пришлись мимо створа, один заблокировали.

Он также сделал 14 точных и 6 неточных передач. Форвард сфолил 2 раза – на 12-й и 26-й минутах, на нем соперники не нарушили правила ни разу.

12 июля Гризманн перешел в каталонский клуб за 120 миллионов евро из «Атлетико» и заключил контракт на пять лет.

Сообщалось, что игрок заработает в общей сложности 105 миллионов евро. В договоре прописаны отступные – 800 миллионов евро.

Гризманна представили на пустом «Камп Ноу». Последние месяцы были для него адом